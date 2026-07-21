Çayır Biçim Sezonu Gecikti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın en önemli girdilerinden olan kışlık hayvan yemi için çayır biçim sezonu, bu yıl yağışların uzaması nedeniyle gecikmeli de olsa başladı.

Her yıl geleneksel olarak 21 Haziran gündönümüyle birlikte tarlalara giren vatandaşlar, bu yıl uzun süren bahar ve yaz yağmurları sebebiyle mesaiye ancak Temmuz ayında başlayabildiklerini ifade etti.

İnsan gücünden makine gücüne dönüşüm

Bölgede tarım teknolojilerinin gelişmesi, çayır biçme işlemlerindeki insan gücü odaklı zorlukları da ortadan kaldırdı. Eskiden tırpan ve tırmıklarla tamamen insan emeğine dayalı, günlerce süren zahmetli sürecin yerini modern tarım makineleri aldı. Üreticiler, geçmişte 10 kişinin günlerce uğraşarak biçtiği bir alanı, günümüzde gelişmiş makineler sayesinde sadece 2 saat gibi kısa bir sürede tamamlayabildiklerini belirtti. Teknolojik dönüşüm, iş gücünden ve zamandan büyük oranda tasarruf edilmesini sağlayarak seriliği artırdı.

"Eskiden tırpan insana binerdi, şimdi insan tırpana biniyor"

Yıllardır çayır biçimi yapan bölge üreticileri, tarımdaki bu değişimi şu sözlerle özetledi:

"Eskiden tırpan ve tırmıklar adeta insanların sırtına binerdi, çok büyük bedensel güç gerekirdi. Şimdi ise tam tersi oldu; insanlar makineli tırpanlara ve tırmıklara biniyor. Bu durum çalışmalarımızı çok daha seri hale getirdi. Yağışlar yüzünden sezona geç başladık ama makineler sayesinde kayıp zamanı hızla telafi ediyoruz."

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, bölge genelinde kışlık yem hazırlığı ve çayır biçme mesaisinin yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. - ERZURUM