Çayırlı\'da 133 çiftçiye 10 ton yonca tohumu desteği

18.04.2026 06:54  Güncelleme: 06:55
Çayırlı ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projede 133 çiftçiye toplam 10 ton yonca tohumu dağıtıldı. Proje, hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlıyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle yürütülen "Çayırlı'da Kaba Yem Açığının Azaltılması Projesi" kapsamında düzenlenen programda üreticilere toplam 10 bin kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

Tohum teslim törenine Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Belediye Başkan Vekili Fatih Balcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Cihangir Polat ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Koçaker, Erzincan'da yem bitkileri ekiliş alanlarının her yıl arttığını belirterek, bu artışın hayvancılık sektörüne önemli katkı sunduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan'ın Et ve Süt Bölgesi kapsamına alınmasının da üreticilere sağlanan destekleri artırdığını vurguladı.

Hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanmasında yem bitkilerinin kritik rol oynadığını dile getiren Koçaker, bu tür projelerin üretim maliyetlerini düşürerek sektörü güçlendirdiğini kaydetti.

Kaymakam Battal ise Çayırlı'nın hem bitkisel hem de hayvansal üretimde önemli bir merkez olduğunu belirterek, tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü ve verilen desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından 133 çiftçiye toplam 10 ton yonca tohumu teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

