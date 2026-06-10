Çayırova'da çevre şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Çayırova'da çevre şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Çayırova\'da çevre şenliği renkli görüntülere sahne oldu
10.06.2026 14:20  Güncelleme: 14:22
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Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği çevre şenliğinde çocuklar ve aileler, geri dönüşüm atölyeleri, tiyatro ve atık malzeme defilesiyle çevre bilinci kazandı. Başkan Bünyamin Çiftçi, atıkların ekonomiye kazandırılması ve israfın önlenmesi çağrısı yaptı.

Çayırova'da düzenlenen çevre şenliğinde çocuklar ve aileleri geri dönüşüm atölyeleri, tiyatro oyunları ve atık materyallerden hazırlanan defileyle çevre bilinci kazandı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, atıkların ekonomiye kazandırılması ve israfın önlenmesi çağrısında bulundu.

Çayırova Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Çağdaşkent Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen programa, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte, 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerine geri dönüşümün ve sıfır atığın önemi anlatıldı.

Programda konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha temiz ve yeşil bir ilçe için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Atıkları yalnızca toplanması gereken bir çöp olarak görmediklerinin altını çizen Çiftçi, "Atık bizim hayatımızın bir parçası ve bunu en doğru şekliyle yönetirsek bir sorun olmaktan çıkar, ekonomiye kazandırdığımız bir süreç olarak karşımıza çıkar" ifadelerini kullandı.

"İsrafı tamamen yok etmemiz gerekiyor"

İlçede hayata geçirilen çevre projelerine değinen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak atığın sıfır noktasını oluşturduk; buraya vatandaşlarımız atıklarını getirerek puan ve çeşitli hediyeler kazanıyor. İkinci noktada kompost gübre üretme tesisi oluşturduk. Atığa dönüşen sebze ve meyveleri getirip doğal gübre haline getiriyoruz. Öncelikle bizim israfı tamamen yok etmemiz gerekiyor. Kıymetli vatandaşlarımızın duyarlı bir şekilde bu sürece dahil olması şart. Çevreye verdiğiniz değerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum."

Geri dönüşüm defilesi beğeni topladı

Konuşmaların ardından çocukların atık materyallerden tasarladıkları kıyafetlerle gerçekleştirdiği geri dönüşüm defilesi katılımcıların beğenisini kazandı. Defilenin ardından ilçe sakinleri ve protokol üyeleri, alanda kurulan atölyeleri dolaşarak geri dönüşüm temalı etkinlikleri deneyimledi.

Şenlik alanında çocuklar için eğitici ve eğlendirici gösteriler de düzenlendi. İnteraktif tiyatro programında minik katılımcılara cam, kağıt, plastik ve metal atıkların geri dönüşüm süreci eğlenceli bir dille aktarıldı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik, Volkan Yürük'ün sunduğu sihirbazlık ve geri dönüşüm gösterisiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Bünyamin Çiftçi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çayırova'da çevre şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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