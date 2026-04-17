Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çemişgezek'te vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

17.04.2026 16:52  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Çemişgezek ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda 800 adet farklı türde fidan, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaymakam Levent Küçük, her fidanın doğaya katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Çemişgezek ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği (ÇEMDER) tarafından temin edilen, farklı türlerden oluşan 800 adet fidan, Çemişgezek Kaymakamlığı koordinasyonunda muhtarlar ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Düzenlenen programa Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, ÇEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yıldırım, dernek üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda katılan Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, dikilecek her bir fidanın doğaya katkı sağlayacağını belirterek, "Toprağa dikilecek her bir fidanın doğamıza nefes, yarınlarımıza umut olmasını temenni ediyorum. Anlamlı katkılarından dolayı ÇEMDER yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

ÇEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yıldırım ise Çemişgezek ilçesi ve insanı için yaralı işler yapmak için çaba içerisinde olduklarını belirtti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 17:52:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.