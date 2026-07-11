Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.
Merho Petekkaya Dağı eteklerinde görülen domuz sürüsü, Cuma Pamukçi isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, ayrı ayrı sürü halinde gezen domuzların yer aldığı görüldü. Bölge sakinlerinin bahçelerinde zarar verildiği bildirildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Çevre › Çermik'te Domuz Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?