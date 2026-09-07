Çeşme Paşalimanı sahilinde denizden gelen köpük kutular kıyıya vurdu, kirlilik yarattı - Son Dakika
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Çeşme Paşalimanı sahilinde denizden gelen köpük kutular kıyıya vurdu, kirlilik yarattı

Çeşme Paşalimanı sahilinde denizden gelen köpük kutular kıyıya vurdu, kirlilik yarattı
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İzmir Çeşme'deki Paşalimanı mevkiinde denizden sürüklenen yüzlerce köpük kutu kıyıya vurarak sahil şeridinde ciddi kirlilik oluşturdu. Nereden geldiği bilinmeyen atıklar deniz ekosistemi için tehlike oluştururken, çevre sakinleri yetkililerden kaynağın tespit edilmesini ve temizlik başlatılmasını bekliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Paşalimanı mevkiinde denizden sürüklenen yüzlerce köpük kutu kıyıya vurarak çevre kirliliğine neden oldu.

Çeşme'nin en gözde bölgelerinden biri olan Paşalimanı sahilinde denizden gelen yüzlerce köpük (strafor) kutu karaya vurdu. Sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayılan ve nereden geldiği henüz bilinmeyen kutular, denizde ve kıyıda ciddi bir kirlilik tabakası oluşturdu.

Özellikle rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıda biriken atıklar, bölgedeki vatandaşların ve tatilcilerin dikkatini çekerken, deniz ekosistemi için de tehlike oluşturduğu ifade edildi. Sahil boyunca uzanan kirliliğe tepki gösteren çevre sakinleri, yetkililerin kirliliğin kaynağını tespit etmesini ve bölgede temizlik çalışması başlatılmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Çeşme, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çeşme Paşalimanı sahilinde denizden gelen köpük kutular kıyıya vurdu, kirlilik yarattı - Son Dakika

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