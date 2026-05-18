Çevre Bilinci İçin Temizlik Etkinliği

18.05.2026 15:44
Dicle Kaymakamı, öğrencilerle okul bahçesini temizleyerek çevre bilincini artırdı.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Orman İşletme Şefliği tarafından, "Orman Benim" kampanyası kapsamında Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) öğrencileriyle birlikte okul bahçesini temizledi.

Yeşil vatan ve temiz çevrenin önemine dikkat çekildiği etkinliğe Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Orman İşletme Şefi Tuğçe Aksoy Oral, Kocaalan YİBO Müdürü Ahmet Gül, birçok öğretmen ve öğrenci katıldı. Kaymakam Mustafa Atış'ın katılımıyla Kocaalan YİBO öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliği ile çevrede bulunan atıklar ve yanıcı maddelerin temizlenmesiyle orman yangınlarına sebebiyet verebilecek risk unsurlarının azaltılması, çevre bilincinin artırılması ve orman yangınlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlandı.

Kaymakam Mustafa Atış, "Gelecek nesillere temiz bir nefes; sağlıklı, temiz bir çevre, canlılar için yaşanılabilir doğa ortam bırakmak için yapılan tüm çalışmaları destekliyorum. Bugün ilçemiz Kocaalan YİBO'da gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine, anlamlı bir şekilde farkındalık oluşturmak ve temiz bir çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla katıldım. Yazın kavurucu sıcağında piknik yapmak isteyen vatandaşlarımızın, olası orman yangınlarına ve çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmalarında fayda var. Yeşil vatanımız için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

