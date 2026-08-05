Ceyhan'da Yeni Yuvalar: Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Ceyhan'da Yeni Yuvalar: Afet Konutları Tamamlandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde afet konutları inşa edildi; 12 bin 73 bağımsız bölüm tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilen afet konutlarının görüntülerini, "Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var" notuyla paylaştı.

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Adana'da ise 11 bin 334 konut, 739 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 73 bağımsız bölüm inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Adana'nın Ceyhan ilçesinde inşa edilen afet konutlarının görüntüleri paylaşılarak, "Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var" denildi.

Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ceyhan'da Yeni Yuvalar: Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika

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