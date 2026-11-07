Cide\'de fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikteki dalgalar sahili dövdü

Cide'de fırtına nedeniyle metrelerce yükseklikteki dalgalar sahili dövdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde metrelerce yükseklikteki dalgalar sahili dövdü. Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri iş makineleriyle sahilde önlem aldı; hızı saatte 50-75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar etkisini sürdürüyor.
Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, sahil ilçelerinde dalgalar adeta sahili dövdü.
Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde fırtına etkili olmaya başladı. Cide ilçesinde akşam saatlerinde metrelerce yükseklikteki dev dalgalar sahili adeta dövdü. Fırtına uyarısının ardından Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile sahil kesiminde önlem aldı. Hızı saatte 50-75 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle denizde oluşan dalgalar, sahil şeridinde etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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