Cide\'de Sel Sonrası Denize Giriş Yeniden Başladı

Kastamonu'da iki gün önce selin yaşandığı Cide ilçesinde, vatandaşlar çamurun etkisini yitirdiği sahillerde denize girmeye başladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 29 Mayıs Pazar günü etkili olan kuvvetli sağanak, ilçe merkezinde sele sebep oldu oldu. İlçe merkezinden geçen çayın taşması neticesinde 150'den fazla ev, iş yeri ve depo su altında kalırken, çok sayıda araç da sel sularından etkilendi. Selin ardından ilçede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Sel sebebiyle çamurla kapanan Karadeniz'de vatandaşlar 2 gün boyunca denize giremedi. Denizdeki sel sularının sebep olduğu çamurun azalmasının ardından vatandaşlar yeniden denize girmeye başladı. Vatandaşlar denizde yüzerken, ekipler ise sahil şeridinde temizlik ve onarım çalışması yürütüyor.