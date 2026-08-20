Cide'de Yüzen Yılan Panik Yarattı
Cide plajında yüzen yılan, vatandaşları panikletti. Bir kişi yılanı güvenli alana bıraktı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde yüzerek plaja çıkan yılan vatandaşlara panik yaşattı. Yılan bir vatandaş tarafından plajdan alınarak güvenli bir alana bırakıldı.
Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Halk Plajı'nda denizde yüzen bir yılan daha sonra kumsala çıktı. Bu sırada plajda olan vatandaşlar yılanı görünce panik yaşadı. Bir vatandaş, yılanı yakalayarak plajdan uzak bir bölgeye bıraktı.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Cide'de Yüzen Yılan Panik Yarattı - Son Dakika
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