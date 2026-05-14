Çiftçilere Destek Çağrısı

14.05.2026 15:22
Gaziantep Kent Konseyi, yapılan afetlerin çiftçiyi etkilediğine dikkat çekerek destek talep etti.

Gaziantep Kent Konseyi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Açıklamada, emeğiyle toprağı berekete dönüştüren tüm çiftçilerin günü kutlanırken, Gaziantep'te son dönemde yaşanan sel, dolu, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın tarım alanlarında büyük zarara yol açtığı belirtildi.

Gaziantep Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, emeğiyle toprağı berekete dönüştüren, üretimiyle ülkemizin geleceğini ayakta tutan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, alın teriyle üreten bütün çiftçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak ne yazık ki bu yıl Gaziantep'te yaşanan sel, dolu, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar afeti, özellikle kırsal bölgelerde üreticilerimizi ağır şekilde etkilemiştir. Binlerce dönüm tarım arazisinde ürün kayıpları yaşanmış, birçok çiftçimiz büyük maddi zararlarla karşı karşıya kalmıştır. Gaziantep Valiliği tarafından açıklanan verilere göre yaklaşık 422 bin dekarlık alanda ürün zararlarının tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu tablo göstermektedir ki yaşanan afet yalnızca bugünü değil, önümüzdeki üretim sezonunu, çiftçimizin gelirini ve kentimizin tarımsal ekonomisini de doğrudan tehdit etmektedir. İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen ilk etapta 100 milyon TL'lik afet destek ödeneği ile AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım ve ödeme süreçleri önemli ve kıymetli bir adımdır. Ayrıca vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi, okulların ve spor tesislerinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar için Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere Gaziantep Valiliği'ne, AFAD'a ve sahada görev yapan tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. Ancak mevcut zararların büyüklüğü dikkate alındığında desteklerin artırılması artık bir ihtiyaç değil, zorunluluktur. Bugün birçok çiftçimiz; Yeniden ekim yapacak gübre ve mazot maliyetini karşılamakta zorlanmakta, Sulama ve altyapı sorunlarıyla mücadele etmekte, Borç yükü altında üretime devam etmeye çalışmaktadır. Çiftçinin ayakta kalması, üretimin, gıda güvenliğinin ve şehir ekonomisinin ayakta kalması demektir. Bu nedenle, Zarar gören üreticilerimize ilave hibe destekleri sağlanmalı, Faizsiz veya uzun vadeli kredi imkanları genişletilmeli, Çiftçi borçları ertelenmeli, Tarımsal afet bölgeleri için özel destek programları devreye alınmalıdır. Gaziantep Kent Konseyi olarak; üreticimizin yalnız bırakılmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, tüm yetkili kurumları çiftçilerimizin sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Çiftçileri talebi olan afet bölgesi ilan edilme isteği dikkate alınmalıdır. Bu önemli gün yalnızca bir kutlama mesajıyla geçiştirilmemeli; toprağa emek veren, üretimi omuzlayan çiftçilerimizin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmelidir. Özellikle afetlerden etkilenen üreticilerimize yönelik destekler artırılmalı, çiftçimizin yeniden üretime devam edebilmesi için tüm imkanlar seferber edilmelidir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

