Çığ felaketinde kaybolan çoban için arama çalışmaları yeniden başladı: 3 günde bir ize ulaşılamadı

04.05.2026 13:46  Güncelleme: 13:47
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 3 kişiden çoban Bülent Gezer'i arama çalışmaları aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 3 kişiden çoban Bülent Gezer'i arama çalışmaları aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatıldı. Yeniden başlatılan çalışmalarda 3 gün geride kalırken, Gezer'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde sürdürülen çalışmalara AFAD koordinesinde jandarma, HOPAK, Belediye Ekipleri bölge halkı ve çeşitli arama kurtarma ekipleri katılıyor. Yaklaşık 70 personelin görev aldığı bölgede ekipler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Çalışmalara katılan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinin yaşandığı Ardahan'ın Zekeriya Köyü Aksu Dağı bölgesindeyiz. Çığın meydana geldiği ilk günlerde Suat Temel isimli vatandaşımızın naaşına ulaşılmış, çalışmaların ikinci gününde ise Afgan uyruklu çoban Kerimullah Azizullah'ın cansız bedeni bulunmuştu. Ancak sonraki günlerde bölgede oluşan yoğun çığ riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Aradan geçen sürenin ardından AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirme ile çalışmalar yeniden başlatıldı. Ekiplerimiz, zorlu şartlara rağmen yoğun çaba gösteriyor" dedi.

HOPAK Ekip Lideri Emir Üçüncü ise "arama kurtarma çalışmalarımızın üçüncü günündeyiz. AFAD koordinasyonunda son derece dikkatli ve kontrollü şekilde çalışıyoruz. Bölgede yer yer 9-10 metreyi bulan kar kalınlığı bulunuyor. Bu durum çalışmaları zorlaştırıyor. Çığ sondalarıyla detaylı taramalar yapıyoruz. Zaman zaman telef olan hayvanlara ulaşıyoruz. Bu alanları temizleyerek yeniden kontroller sağlıyoruz. Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. İnşallah en kısa sürede Bülent Gezer kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Zekeriya köyünde meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizullah'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise kayboldu.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, bölgede artan çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak'ta durduruldu. AFAD ekiplerinin bölgede sürdürdüğü ölçüm ve risk analizleri sonucunda çığ tehlikesinin azalmasıyla birlikte arama faaliyetlerine yeniden başlandığı bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

