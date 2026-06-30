Cilo Buzulları'na Çıkmak Yasak! - Son Dakika
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Cilo Buzulları'na Çıkmak Yasak!

30.06.2026 08:50
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Hakkari'deki güreş organizasyonu öncesi Cilo Buzulları için can güvenliği uyarısı yapıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek organizasyon öncesi Cilo Buzulları konusunda önemli bir uyarı yapıldı.

Hakkari'de bugün Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Cennet-Cehennem Vadisi'nde, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde Türkiye Güreş Final Müsabakaları düzenlenecek. Organizasyona yoğun katılım beklenirken, yetkililer Cilo Buzulları konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, milli parkın en önemli doğal değerlerinden biri olan ve ülkemizin en büyük buzulları arasında yer alan Cilo Buzullarına çıkmanın yasak olduğu belirtildi. Yetkililer, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle buzullar üzerinde önceki yıllarda çok sayıda yarılma ve çatlak oluştuğunun tespit edildiğini ifade etti. İlde geçen zorlu kış mevsimi nedeniyle temmuz ayına girilmesine rağmen bölgenin hala karla kaplı olduğu, daha önce belirlenen yarıkların kar örtüsü altında kaldığı ve bu nedenle gözle görülemediği vurgulandı. Ayrıca hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üzeri karla kaplı yarıkların bulunduğu bölgelerde zeminin dayanıklılığını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekilerek, buzullara çıkmanın ciddi can güvenliği riski oluşturduğu kaydedildi. Yetkililer, hem Cilo Buzullarının korunması hem de ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşların yasaklı alanlara girmemeleri ve belirlenen kurallara titizlikle uymaları çağrısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Cilo Buzulları'na Çıkmak Yasak! - Son Dakika

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