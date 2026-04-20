Şırnak\'ta \'turuncu\' alarm

20.04.2026 09:53  Güncelleme: 09:55
Şırnak'ın Cizre ilçesinde son 10 yılın en yoğun yağışları etkili olmaya devam ederken, AFAD tarafından verilen "turuncu" alarm sonrası Dicle Nehrinde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Ilısu Barajı kapaklarının açılmasıyla birlikte bölgede tüm birimler koordineli şekilde sahaya indi.

Cizre'de günlerdir süren sağanak yağış, beraberinde taşkın riskini getirdi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından "yüksek risk" anlamına gelen 'turuncu' alarm verilmesinin ardından, bölgedeki barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Ilısu Barajı kapaklarının kontrollü şekilde açılmasıyla birlikte Dicle Nehrinin su seviyesi yükseldi, nehir yatağı çevresindeki mahallelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçmek adına Cizre Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) Şırnak Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kriz masası oluşturuldu. Yetkililer çalışmaları yerinde inceledi. Nehir kenarındaki riskli bölgelerde incelemelerde bulunan heyet, ekiplerin anlık müdahale planlarını denetledi.

Belediye ve AFAD ekipleri, özellikle nehir kenarına yakın mahallelerde yaşayan vatandaşları bilgilendirerek tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, tüm birimlerin sahada aktif görev yaptığı ve an itibarıyla ilçede herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, "Halkın resmi makamlardan gelecek açıklamaları dikkatle takip etmesi, özellikle nehir kenarındaki riskli bölgelerden ve taşkın yataklarından uzak durması hayati önem taşımaktadır. Tüm tedbirler hızla devreye alınmış olup kontrol ve takip çalışmalar aralıksız sürdürülüyor" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

