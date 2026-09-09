COP31 kapsamında düzenlenen uluslararası iklim medya turlarının üçüncüsü başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-12 Eylül 2026 tarihleri arasında çevre ve iklim medya turlarının üçüncüsünü düzenliyor. COP31 kapsamında gerçekleştirilen medya turlarının üçüncü ayağı Ankara ve Trabzon olacak.

Türkiye'nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne giden süreçte düzenlenen "COP31 Yolunda: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı" kapsamında; Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, Arjantin, Güney Kore, Çin, Azerbaycan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Yunanistan, Filipinler, Polonya, Hindistan, Sırbistan ve Fas olmak üzere 17 ülkeden davet edilen 27 yabancı basın mensubu Türkiye'de ağırlanacak.

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Katılımcılar, Türkiye'nin sıfır atık ve çevre yönetimi alanındaki uygulamalarını yerinde incelemenin yanı sıra iklim değişikliği, denizler ve okyanusların korunmasına ilişkin uluslararası çalışmaları yakından takip etme imkanı bulacak.

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Ankara'da Sincan Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek. Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak katılımcılar, ardından Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek. Medya mensuplarına burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar aktarılacak.

Programın Trabzon ayağında ise katılımcılar, 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Okyanuslar ve Denizler Zirvesi'ni takip edecek. Zirvede iklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üzerindeki etkileri, deniz ekosistemlerinin korunması, mavi ekonomi, finansman ve uluslararası iş birliği gibi konular ele alınacak.

Program kapsamında medya mensupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile de bir araya gelecek. Görüşmede katılımcılar, Türkiye'nin COP31 sürecine yönelik çalışmaları ve çevre ve iklim alanındaki öncelikleri hakkında bilgi edinecek.

Medya turunun son gününde katılımcılar, COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins ile Trabzon'da bir çay tarlasını ziyaret ederek iklim değişikliğinin tarım, ekonomi, nüfus değişimleri ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini yerinde inceleyecek.