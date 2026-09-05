Çorum\'da 1956\'da yanan tarihi konak yeniden inşa ediliyor, temeli dualarla atıldı

Çorum Belediyesi tarafından, 1950'li yıllarda yanan eski hükümet konağından ilham alınarak inşa edilecek 'Çorum Konağı'nın temeli dualarla atıldı.

Çorum'un tarihi dokusu, Çorum Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları ve projelerle yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Bu çerçevede, Çorum Belediyesi, Hürriyet Meydanı ve Ulu Cami çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerle şekillenen Tarihi Çorum Meydanı'ndaki dönüşüm, yeni bir konak projesiyle taçlandırdıracak. Çorum Belediyesi meydanda, 1950'li yıllarda yanan Tarihi Çorum Konağı'nı yeniden inşa edecek. Ulu Cami'nin yanındaki 648 metrekarelik arsada inşa edilecek proje Çorum'un geleneksel mimari anlayışını ve tarihi siluetini yansıtacak. Projede toplam 26 bağımsız bulunacak ve bu bölümlerin bir kısmı özel mülkiyet sahiplerine, bir kısmı Çorum Belediyesi'ne, bir kısmı da yüklenici firmaya ait olacak. Kat karşılığı modelle hayata geçirilecek olan konağın birinci katında yaklaşık 250 metrekarelik emekliler lokali yer alacak.

Konağın temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bir şehre yapılan önemli eserler şehrin tamamına hizmet eden eserlerdir"

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediyesinin çalışmalarıyla şehrin tarihi kimliğini gün yüzüne çıkardığını belirterek, "Bir şehre kimlik kazandıran, o şehrin tarihinden gelen değerlerdir. Saat Kulesi, Ulu Cami, Velipaşa Konağı, Velipaşa Hanı'nın yanına bugün inşallah temelini atmış bulunduğumuz Tarihi Çorum Konağı eklenmiş olacak. Bu şehre gelenler, bu şehre ait mekanlar görecekler. Bir şehre yapılan önemli eserler şehrin tamamına hizmet eden eserlerdir. Ben bu binanın tarihi Çorum konağının şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Şimdiden tarihi Çorum konağımız hayırlı olsun uğurlu olsun"

Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da projeyle ilgili bilgiler vererek, "1956'da bir yangın olmuş. Yangından sonra yıkılmış. Yerine de farklı fonksiyonlar verilmiş. Geçmiş dönemlerde halk otobüslerimizin merkez durağı olarak faaliyette bulunuyordu. Besmeleyi çektik. Önce kamulaştırmalara başladık. Üst iki katını Çorum Belediyesi olarak kamulaştırdık. Altından bazı kamulaştırmalarımız devam etti. 650 metrekare zemin alanına oturacak. Toplamda yaklaşık bin 650 metrekare kapalı alan olacak. Allah'ın izniyle 270 güne bırakmadan, 9 aya bırakmadan aynı yerde açılış törenini de beraber yapacağımızı umuyorum. Allah'ın izniyle 2027 yılı Haziran ayı gelmeden şehrimizi ziyarete gelenler, bu meydanın güzelliğine hayran kalacaklar, Tarihi Çorum Konağının yapılmış olduğunu Allah'ın izniyle görecekler. Hepimiz göreceğiz. Rabbim attığımız temelleri inşallah hayırlara vesile kılsın. Şimdiden tarihi Çorum konağımız hayırlı olsun uğurlu olsun" diye konuştu.