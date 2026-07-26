Çorum’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Çorum’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü

Çorum’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü
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Çorum'da öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Sürücüler yollarda güçlük çekerken, yayalar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Çorum'da öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı.

Çorum merkezde öğle saatlerinde güneşli hava öğleden sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur, bazı noktalarda su birikintilerine neden oldu. Sokaklar göle dönerken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise, yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

Yolda karşıdan karşıya geçerken güçlük çektiğini ve ıslandığını söyleyen Mert Ali Akseki, "Çok yağmur yağdı, karşıdan karşıya geçemiyoruz. O kadar güneşin üstüne çok yağmur yağdı. Biz de açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Karşıdan karşıya geçemeyecek duruma geldim, ayaklarım, üstüm başım sırılsıklam oldu. Daha yeni değiştirdim" dedi.

Çorum Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Çorum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü - Son Dakika

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