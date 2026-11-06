Çorum'da çalıştayda hümik asidin verimi yüzde 30 artırdığı açıklandı - Son Dakika
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Çorum'da çalıştayda hümik asidin verimi yüzde 30 artırdığı açıklandı

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Çorum\'da çalıştayda hümik asidin verimi yüzde 30 artırdığı açıklandı
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Çorum\'da çalıştayda hümik asidin verimi yüzde 30 artırdığı açıklandı
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Hitit Üniversitesi'ndeki çalıştayda hümik asit uygulamasının ortalama yüzde 30 verim artışı sağladığı belirtildi. Bu yıl 50 bin litre hümik asidin yedi bölgeye gönderildiği ve mera alanlarında kullanılacağı, Çorum'un da sürece dahil olacağı açıklandı.

Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı"nda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, "Biz topraklarımızı her gün artıramayız. Dolayısıyla o birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmayı öğrendiğimizde bugünden çok daha iyi şeyler yaptığımızı herkes görecek" dedi.

Hitit Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı", Kuzey Kampüsü İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış törenine Vali Yardımcısı Armağan Önal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile akademisyenler katıldı.

"Ortalama olarak yüzde 30 daha verimi arttırdığına şahit olduk"

Açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ve Tarım TV Genel Yayın Yönetmeni Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, sürdürülebilir tarımla ilgili yaptıkları çalışmalara değinerek, "Geçen sene başlattığımız çalışmayla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. O protokol kapsamında 30 bin litre hümik asit aldık. Hümik asit milyonlarca yıl boyunca toprak altında bitki ve hayvan kalıntılarının doğal mikrobiyal süreçlerle ayrışması sonucu oluşan koyu kahverengi veya siyah renkli yüksek molekül ağırlıklı organik bir bileşendir. Geçen sene biz 6 bin dekar alanda, 5 bin dekar alanda 600 çiftçimizde, 40 ilde böyle bir çalışma yaparak her ürün gamında hümik asidin toprağa faydasının ne olduğunu değerlendirmeye çalıştık. Ortalama yüzde 30 daha verimi arttırdığına şahit olduk. Bu gübre değil, bu tamamen Allah'ın lütfu, doğal bir ürün. Kömür madenlerinde milyonlarca yıl geçtikten sonra o kömürleşme sürecinden önceki dönem ki sıvı hali. Bu yıl 50 bin litre hümik asit aldık ve bu şu an yedi bölgemizdeki illerimize, il müdürlüklerimize gönderdik. Bu yıl bu işlemi mera alanlarında yapacağız. Bu sefer hayvancılık alanında bir yayım çalışması sorumluluğu üstlendik. Çorum'da bu sürece dahil olacak. Dolayısıyla, daha bilinçli çiftçiler, daha akıllı çiftçilerle daha verimli, daha kaliteli toprak, daha sağlıklı toprak ve daha çok ürün elde edeceğimiz bir süreci işletmek istiyoruz. Yaptığımız işi gerçekten bilimsel bilgi ile yapmaya çalışıyoruz. Eğer böyle yaparsak, sonuçta başarılı olacağız, birim alandan elde edilen ürün miktarını artıracağız. Biz topraklarımızı her gün artıramayız. Dolayısıyla o birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmayı öğrendiğimizde bugünden çok daha iyi şeyler yaptığımızı herkes görecek. Yeşil dönüşüm, yeşil gelişim, yeşil yakalılar, yeşil beceriler artık hemen her şeyin önünde yeşil var. Çünkü insanlar korktu. Geleceği ile ilgili endişe duymaya başladı. Zaten biliyorsunuz korkmadıktan sonra canımızla ilgili bir endişe duymadıktan sonra geleceğimizle ilgili kaygı duymadıktan sonra maalesef harekete geçmemiz çok zor oluyor. Biz de diyoruz ki toprağı yaşat ki insan yaşasın" dedi.

"Bu alanda sağlanabilecek bilimsel katkının bir yayına dönüştürülmesini arzuluyoruz"

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı da toprağın yaşamın temeli olduğunu belirterek, "Ancak iklim değişikliği, kuraklık, erozyon, bilinçsiz kaynak kullanımı ve bu değerli varlığımızı kıymetinin ne yazık ki daha az bilinmesine ve her geçen gün daha fazla tehdidin artmasına neden olmaktadır. Özellikle tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan Çorumumuz açısından toprağın korunması, suyun verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hitit Üniversitesi olarak bilimsel bilgiyi, toplumun ihtiyaçlarına göre dizayn etmek ve bununla ilgili gerekli araştırmaları yapmak ve bölgeye katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz projelerden bir diğeri yine bu çalıştay olmaktadır. Bugün yapacağımız bu çalışma bir çalıştay olarak ifade edersek dört tematik masada yürütülecektir. Toprak sağlığı ve verimliliği masalardan birincisini oluştururken iklim değişikliği, çölleşme ve erozyon bir Diğer masayı, mera ve hayvancılık ile sürdürülebilir toprak yönetimi ve geleceğin tarımı yine diğer masalarda konuşulacak konular arasında yer alacaktır. Bugün yapılacak olan bu faaliyetlerin sonucunda Çorum'un mevcut potansiyelinin ve gelişim alanlarının belirlenmesi ve bu alanda sağlanabilecek bilimsel katkının bir yayına dönüştürülmesi arzusu içerisindeyiz. Çalıştayımızın en büyük çıktısı ve belki de sonucu elde edilecek bir yayın değil, aslında bu yayının sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir tarım ve özellikle toprak temalı bir sonuca ulaşması ve bu sonucun da paydaşlarımız tarafından uygulanabilir hali olması en büyük temennimiz olacaktır" diye konuştu.

Çalıştay, "toprak sağlığı", "iklim değişikliğinin tarımsal sistemler üzerindeki etkileri" ve "sürdürülebilir toprak yönetimine ilişkin bilimsel ve uygulamalı yaklaşımlar" konularındaki sunumlarla devam etti.

Kaynak: İHA
Hitit ÜniversitesiEğitimGüncelÇorumÇevreSon Dakika

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