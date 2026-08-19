Çorum'da rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç yola devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki bir araç hasar gördü.

Olay, Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan rüzgarın şiddetine dayanamayan bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrildiği alanda vatandaşların bulunmaması ihtimal faciayı önledi. Devrilmenin etkisiyle savrulan ağacın dalları ise Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde park halinde bulunan bir ağaca zarar verdi.

Olayın ardından sokağa gelen Çorum Belediyesi ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı.