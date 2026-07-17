Çorum'da semt pazarlarındaki hizmet kalitesi artıyor - Son Dakika
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Çorum'da semt pazarlarındaki hizmet kalitesi artıyor

Çorum\'da semt pazarlarındaki hizmet kalitesi artıyor
17.07.2026 12:59  Güncelleme: 13:00
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Çorum Belediyesi, Bahçelievler’deki semt pazarının üzerinin kapatılması için yüklenici firmaya yer teslimi yaptı. Proje kapsamında Cumartesi pazarında çalışmalar Ağustos ayında başlayacak. Pazartesi pazarı için çalışmalar ise ertelendi.

Çorum Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan semt pazarının üzerinin kapatılması için başlatılan proje çerçevesinde, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha modern alışveriş alanları sunmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan semt pazarının üzerinin kapatılması için süreci başlatıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ihalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Cumartesi pazarındaki çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin ilk etapta Cumartesi Semt Pazarı'nda hayata geçirileceği belirtilirken, Pazartesi Pazarı ile ilgili çalışmaların ise bölgede yapılacak yol düzenlemeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, "İhale süreci tamamlanan Cumartesi Pazarı'nın yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Cumartesi pazarı geçici olarak Maden-iş Sokaklarda kurulacak" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çorum'da semt pazarlarındaki hizmet kalitesi artıyor - Son Dakika

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