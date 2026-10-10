Çorum'daki Gölünyazı Milli Parkı'nda sulak alan yağışlara rağmen su tutmadı - Son Dakika
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Çorum'daki Gölünyazı Milli Parkı'nda sulak alan yağışlara rağmen su tutmadı

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Çorum\'daki Gölünyazı Milli Parkı\'nda sulak alan yağışlara rağmen su tutmadı
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Çorum'un Kırkdilim mevkiindeki Gölünyazı Milli Parkı'nda sulak alan, bu yılki yağışlara rağmen yine su tutmadı. Eskiden binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve kuş gözlem kulesi bulunan park, kuraklık sürdüğü için sessizliğe gömüldü.

Çorum'da bir zaman binlerce kuşun uğrak noktası olan Gölünyazı Milli Parkı, uzun süredir yaşanan kuraklık sebebiyle sessizliğe büründü. Bu yıl etkili olan yağışlara rağmen milli parktaki sulak alan, yeniden su tutmadı.

Çorum'da Kırkdilim mevkiinde yer alan ve zengin yaban hayatı barındırmasıyla bilinen Gölünyazı Milli Parkında yaşanan kuraklık bu yıl da devam etti. Daha önce milli parkta bulunan sulak alan, binlerce göçmen kuşun uğrak noktası olması sebebiyle 'kuş cenneti' olarak biliniyordu. Ancak Son yıllarda etkili olan kuraklık sebebiyle kuruyan sulak alan, bu yıl da etkili olan yağışlara rağmen su tutmadı. Bir zamanlar kuş sesleriyle neşelenen bölge, kuraklığın devam etmesi sebebiyle sessizlik yaşıyor. Daha önce kuş gözlem kulesinin de inşa edildiği Gölünyazı, havadan görüntülendi.

Gölü besleyen ve oralara akan derelerde de su kalmadığına dikkat çeken Yaşar Kuyumcu, "Gölünyazı güzel bir yerdi. Kuşlara da faydası vardı, insanlara da faydası vardı. Ama 4-5 senedir çok kurak gidiyor. Bu yüzden de suyu çekildi. Şu anda yok. Gölü besleyen derelerde de su kalmadı. Bir de Eymir'den kışın su geliyor. Orayı bağlarlarsa yeniden canlanabilir. Güzel ördekler vardı, angutlar vardı, toy dediğimiz bazı kuşların uğrak yeriydi. Ama şimdi kurudu, hiçbir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'daki Gölünyazı Milli Parkı'nda sulak alan yağışlara rağmen su tutmadı - Son Dakika
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