Çüngüş'te Doğal Mantar Hasadı
Çüngüş'te Doğal Mantar Hasadı

Çüngüş\'te Doğal Mantar Hasadı
15.04.2026 09:28
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde doğal mantarlar toplanarak lezzetli yemeklerde kullanılıyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe kırsalında çıkan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Doğa güzellikleri ile bilinen Çüngüş ilçesinin yüksek kesimlerde, kendiliğinden oluşan doğal mantarlar çıkmaya başladı. Çüngüş'ün Elyos Mahallesi sakinleri kırsal alanlarda çıkan mantarları toplayarak yemeklerde tüketmeye başladı. Mantar toplayan Bayram Gülabi, "Çayır mantarı çok lezzetlidir. Soba üzerinde pişirilen mantarları çok seviyorum. Bu şekilde pişirilmeye biz mantar kebabı diyoruz. Çayır mantarı mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı bollaştı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Çüngüş'te Doğal Mantar Hasadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çüngüş'te Doğal Mantar Hasadı - Son Dakika
