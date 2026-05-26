Damal'da Tarım Hazırlıkları Başladı

26.05.2026 11:45
Damal'da çiftçiler, ekim öncesi tarlalarda taş temizliği yaparak üretime hazırlanıyor.

Ardahan'ın Damal ilçesindeki köylüler, ekim sezonu öncesinde tarlalarda taş temizliği yapıyor.

Havaların ısınması ve bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte köylerde tarım hazırlıkları hız kazandı. Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde, ekim sezonu öncesinde tarlalarını yeni sezona hazırlayan çiftçiler, günün büyük bölümünü taş temizliği yaparak geçiriyor.

Kış aylarında yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte toprak yüzeyine çıkan taşlar, çiftçiler tarafından tek tek toplanıyor. Özellikle traktör ve ekim makinelerinin zarar görmemesi için yapılan çalışma, aynı zamanda ekilecek ürünlerin daha verimli yetişmesine katkı sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen köylüler, kimi zaman aile bireyleriyle birlikte çalışarak geniş arazilerde yoğun mesai harcıyor. Toplanan taşlar traktör römorklarına yüklenerek tarla dışına taşınıyor. Çiftçiler, taş temizliğinin zahmetli ancak verimli bir hasat dönemi için gerekli olduğunu belirtiyor.

Bölgede arpa, buğday ve yem bitkileri ekimi öncesi sürdürülen çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte köylerde hareketlilik artarken, üreticiler bereketli bir yıl geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

