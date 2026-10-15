Darıca Belediyesi sağanakta sel ve su baskınına karşı mazgal ve kanalları temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıca Belediyesi sağanakta sel ve su baskınına karşı mazgal ve kanalları temizliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darıca Belediyesi sağanakta sel ve su baskınına karşı mazgal ve kanalları temizliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediyesi ekipleri, ilçede etkili sağanak nedeniyle olası sel ve su baskınlarına karşı yağmur suyu mazgalları ve kanallarını temizliyor. Başkan Muzaffer Bıyık, ekiplerin teyakkuzda olduğunu, vatandaş güvenliği için tedbir alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Darıca Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle muhtemel sel ve su baskınlarına karşı yağmur suyu mazgalları ile su kanallarında temizlik ve kontrol çalışması yürütüyor.

Yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekipler, yağmur sularının akışını engelleyebilecek yaprak, çöp ve diğer atıkları temizliyor. Mazgallarda oluşabilecek tıkanıklıkları önlemeye yönelik çalışmalar ilçe genelinde sürdürülüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yağış süresince ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bıyık, yağmur suyu mazgalları ve kanallardaki temizlik ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Muzaffer BıyıkHava DurumuBelediyeDarıcaGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
11:10
Dünyaya rezil olduk Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:21:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Darıca Belediyesi sağanakta sel ve su baskınına karşı mazgal ve kanalları temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei