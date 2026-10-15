Darıca Belediyesi sağanakta sel ve su baskınına karşı mazgal ve kanalları temizliyor

Darıca Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle muhtemel sel ve su baskınlarına karşı yağmur suyu mazgalları ile su kanallarında temizlik ve kontrol çalışması yürütüyor.

Yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekipler, yağmur sularının akışını engelleyebilecek yaprak, çöp ve diğer atıkları temizliyor. Mazgallarda oluşabilecek tıkanıklıkları önlemeye yönelik çalışmalar ilçe genelinde sürdürülüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yağış süresince ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bıyık, yağmur suyu mazgalları ve kanallardaki temizlik ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.