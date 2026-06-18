Darıca\'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor

Darıca'da başlatılan yaz temizlik çalışması, Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 100 personelin katılımıyla sürdürülüyor.

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşların daha düzenli, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla farklı müdürlüklerden oluşturulan yaklaşık 100 kişilik ekip sahada görev yapıyor. Mahalle genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştirilirken; boş parsellerde ot biçme, çevre temizliği, haşerelere karşı ilaçlama ile yol bakım ve onarım faaliyetleri eş zamanlı yürütülüyor. Mahalledeki eksiklikleri yerinde tespit eden ekipler, sorunlara hızlı müdahale ederek bölgeyi baştan aşağı elden geçiriyor.

"İhtiyaçları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin tüm mahallelerinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Bıyık, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve daha temiz bir Darıca oluşturmak için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Yaz temizlik seferberliğimiz kapsamında mahallelerimizi tek tek elden geçiriyor, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ