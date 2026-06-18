Darıca'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıca'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor

Darıca\'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor
18.06.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 100 personelle cadde ve sokaklarda süpürme, yıkama, ot biçme, ilaçlama ve yol bakım çalışmaları yapıyor. Başkan Bıyık, mahallelerin tek tek elden geçirildiğini belirtti.

Darıca'da başlatılan yaz temizlik çalışması, Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 100 personelin katılımıyla sürdürülüyor.

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşların daha düzenli, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla farklı müdürlüklerden oluşturulan yaklaşık 100 kişilik ekip sahada görev yapıyor. Mahalle genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştirilirken; boş parsellerde ot biçme, çevre temizliği, haşerelere karşı ilaçlama ile yol bakım ve onarım faaliyetleri eş zamanlı yürütülüyor. Mahalledeki eksiklikleri yerinde tespit eden ekipler, sorunlara hızlı müdahale ederek bölgeyi baştan aşağı elden geçiriyor.

"İhtiyaçları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin tüm mahallelerinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Bıyık, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve daha temiz bir Darıca oluşturmak için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Yaz temizlik seferberliğimiz kapsamında mahallelerimizi tek tek elden geçiriyor, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Darıca'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:18
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:48:30. #7.13#
SON DAKİKA: Darıca'da 100 kişilik ekiple yaz temizliği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.