Datça'da Zeytin ve Badem Birliği Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Zeytin ve Badem Birliği Kuruldu

Datça\'da Zeytin ve Badem Birliği Kuruldu
17.07.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça'da zeytin ve badem üreticileri için yeni bir birlik kurularak faaliyetlere başlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde zeytin ve badem üreticilerinin uzun süredir yürüttüğü örgütlenme çalışmaları zaferle sonuçlandı. Bakanlık onayının ardından ilk genel kurulunu yapan birlik, faaliyetlerine resmen başladı.

Benzersiz iklimiyle Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve bademlerinin yetiştiği Datça'da, üreticileri tek bir çatı altında toplayacak olan tarihi bir adım atıldı. 19 vizyoner üreticinin başvurusuyla fitili ateşlenen örgütlenme süreci, hazırlanan birlik tüzüğünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2026 tarihinde onaylanmasıyla hukuki bir kimlik kazanmıştı. Sürecin son halkası olan kuruluş genel kurulu da başarıyla tamamlandı.

Kısa adı Datça Zeytin ve Badem Üreticileri Birliği olan "Muğla İli Datça İlçesi Zeytin ve Badem Üreticileri Birliği", ilk kuruluş genel kurulunu gerçekleştirerek resmen faaliyete geçti. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, birliğin gelecek vizyonu ve yol haritası masaya yatırıldı.

Genel kurula katılarak üreticilerin heyecanına ortak olan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, burada yaptığı konuşmada birliğin önemine dikkat çekti. Muğla'nın tarımsal üretim potansiyelinde zeytin ve bademin stratejik bir payı olduğunu belirten Baydar, şu ifadeleri kullandı:

"Datça'nın göz bebeği olan zeytin ve badem için kurulan bu birlik, üreticilerimizin elini güçlendirecek ve markalaşma yolunda çok büyük bir ivme kazandıracaktır. Birliğin hayata geçireceği tüm projelerde, İl Müdürlüğü olarak her türlü iş birliğine ve desteği sağlamaya hazırız. Yeni kurulan birliğin Datça'mıza, Muğla'mıza ve tüm emektar üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Birliğin kurulmasıyla birlikte Datça bademi ve zeytininin taklitlerinden korunması, üretim kalitesinin artırılması, pazarlama imkanlarının genişletilmesi ve üreticilerin haklarının savunulması konusunda daha organize hareket edilmesi hedefleniyor. 19 üreticiyle başlayan bu yürüyüşün, kısa sürede ilçedeki tüm üreticileri kapsayacak büyük bir güce dönüşmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Zeytin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Datça'da Zeytin ve Badem Birliği Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 15:02:45. #7.13#
SON DAKİKA: Datça'da Zeytin ve Badem Birliği Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.