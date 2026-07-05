Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri inceleniyor: Kurumlar seferber oldu - Son Dakika
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Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri inceleniyor: Kurumlar seferber oldu

Değirmenaltı Deresi\'nde balık ölümleri inceleniyor: Kurumlar seferber oldu
05.07.2026 10:08  Güncelleme: 10:11
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Tekirdağ'daki Değirmenaltı Deresi'nde görülen balık ölümleri üzerine belediye ve tarım müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi; ilk bulgular su değerlerinin normal sınırlarda olduğunu gösteriyor.

Değirmenaltı Deresi'nde görülen balık ölümleri üzerine ilgili kurumlar bölgede detaylı inceleme başlattı. Olayın öğrenilmesinin ardından konuyu yakından takip eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in talimatıyla belediyenin ilgili kurumları da hızla koordine edilerek sahaya yönlendirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri dereye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Kurumlar arasında sağlanan koordinasyon sayesinde ilk andan itibaren eş zamanlı çalışma yürütüldü.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen resmi incelemelerde suyun pH değeri, çözünmüş oksijen miktarı ve sıcaklığı ölçüldü. Ayrıca laboratuvar ortamında detaylı analiz yapılması amacıyla dere suyundan ve ölen balıklardan numuneler alındı.

Yapılan resmi ölçümlerde suyun pH değeri 6,45, çözünmüş oksijen miktarı 10,50 miligram/litre (mg/L), su sıcaklığı 21,6 santigrat derece, iletkenlik değeri 121,0 mikrosiemens/santimetre (S/cm), oksidasyon-redüksiyon potansiyeli (ORP) -0,1 milivolt (mV) ve ölçüm derinliği 0,32 metre olarak kaydedildi.

Öte yandan ekipler, balık ölümlerinin nedeninin belirlenebilmesi amacıyla bölgedeki incelemelerini titizlikle sürdürürken, alınan su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi. Laboratuvardan çıkacak analiz sonuçlarının ardından balık ölümlerinin kesin nedeninin netlik kazanacağı bildirildi.

İlk resmi bulgular doğrultusunda su değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğu, balık ölümlerinin mevcut su kalitesiyle doğrudan ilişkilendirilemediği değerlendirilirken, yetkililer kesin sonucun laboratuvar analizlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çevre ve canlı yaşamını ilgilendiren her konuda ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket etmeyi sürdürürken, incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda gerekli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulanacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, İnceleme, Tekirdağ, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Değirmenaltı Deresi'nde balık ölümleri inceleniyor: Kurumlar seferber oldu - Son Dakika

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