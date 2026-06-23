Kocaeli\'nin gözde sahili Değirmendere\'de dalgakıran ve yeni yol mesaisi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere Sahili'nde yürütülen modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Bölgede inşa edilen dalgakıran ve yol düzenlemelerini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yenilenen sahilin kente değer katacağını vurguladı.

Proje kapsamında sahil şeridini olumsuz hava şartlarını karşı korumak ve güçlendirmek amacıyla dalgakıran inşa edildi. Altyapı çalışmaları doğrultusunda sahile 8 metre uzunluğunda 316 kazık çakılırken, 4 metre genişliğinde yeni yol yapımı gerçekleştirildi. Büyükşehir ekiplerinin önümüzdeki hafta saha beton imalatlarına başlaması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ile birlikte, büyük kısmı tamamlanan sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, ortak yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Kocaeli'mizin sahillerine değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

İnceleme gezisi sırasında bölgede faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükakın, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Hayata geçirdikleri her projede daha modern bir Kocaeli inşa etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Büyükakın, "Değirmendere'deki çalışmalarımız bittiğinde sahilimiz yeni yüzü ile hemşehrilerimizi ağırlayacak. Bu çalışma esnafımız için de çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ