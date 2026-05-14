Demirci\'de Şiddetli Dolu Korkusu

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, kiraz bahçelerinde endişeye neden oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu sonrası İlçe Tarım ekipleri sahada inceleme başlattı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa süre içinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. İlçede etkili olan dolu yağışı özellikle tarım alanlarında etkisini gösterirken, Demirci'de yoğun şekilde üretimi yapılan kiraz bahçeleri de yağıştan etkilendi. Yılda yaklaşık 20 bin ton kiraz üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, kiraz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları tedirgin etti. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı kısa sürede yolları, yaylaları ve kırsal alanları beyaza bürüdü. Yağışın ardından bölgede adeta kış manzarası oluştu. Şiddetli dolu yağışının ardından Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, ilçe merkezi ve çevresindeki kırsal arazilerde inceleme çalışmalarına başladı. Ekiplerin özellikle kiraz bahçelerinde muhtemel zarar tespitine yönelik sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, sağanak yağış, fırtına ve dolu yağışının il genelinde etkili olduğu öğrenildi. - MANİSA