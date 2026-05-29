Demirciören Göleti'nde Su Seviyesi Yüzde 100

29.05.2026 09:39
Kütahya'daki Demirciören Göleti, yağışlarla doluluk oranını yüzde 100'e çıkararak çiftçileri sevindirdi.

Kütahya'da bulunan Demirciören Göleti'nde doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığı bildirildi. Son dönemde etkili olan yağışların ardından göletteki su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşması, bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Demirciören Göleti, 2006 yılından bu yana bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren göletin, 3 yıl aradan sonra tamamen dolduğu belirtildi.

Bölgede özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanırken, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte gölet yeniden hayat buldu. Göletteki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaşmasıyla birlikte tarımsal üretimde de önemli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.

Demirciören köyü sakinlerinden Arif İnce, son yağışların bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, gölet sayesinde yıllardır tarımsal üretimin sürdürüldüğünü söyledi.

Göletten yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanının sulandığını ifade eden İnce, bölgede çilek, domates, havuç, mercimek, fasulye ve marul gibi ürünlerin yetiştirildiğini dile getirdi.

Göletteki su seviyesinin şu anda en üst seviyede olduğunu kaydeden Arif İnce, "Demirciören Göleti'nden 20 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çiftçilerimiz birçok ürün yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde 100 seviyesinde. Hatta Haziran ayı başında taşkın olmaması için göletin kapaklarını bir süre açmıştık. Son yağışlarla birlikte bölgemizde kuraklık tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır" dedi.

Öte yandan Demirciören Göleti'nde oluşan yüksek su seviyesi, İHA tarafından havadan görüntülendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

