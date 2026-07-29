Deniz Kaplumbağalarına Koruma Ceza

Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının koruma alanında yaşanan kural ihlaline 699 bin TL ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Kum mevkiinde bulunan deniz kaplumbağaları koruma alanında çevre ve doğa koruma kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bu yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, koruma alanında başta ATV motosikletleriyle kumsala girilmesi olmak üzere, biyolojik çeşitliliğe zarar verebilecek çeşitli kural ihlalleri tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (k) bendi kapsamında yapılan işlemler sonucunda, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama dönemlerinde kumsallara araçla girilmesinin, yuvaların zarar görmesine ve biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini belirterek, vatandaşların koruma alanlarında belirlenen kurallara titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı. Bölgede uygulamaların devam edeceğini ifade edildi.