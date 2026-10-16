Denizli Buldan'da 500 metre kaçak balık ağı ele geçirildi, canlı balıklar kurtarıldı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da 500 metre kaçak balık ağı ele geçirildi, canlı balıklar kurtarıldı

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Denizli Buldan\'da 500 metre kaçak balık ağı ele geçirildi, canlı balıklar kurtarıldı
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Denizli Buldan'da bir ihbarı değerlendiren ekipler, Derbent Baraj Göleti'nde 500 metre uzunluğunda yasa dışı balık ağını ele geçirdi. Ağdaki çok sayıda canlı balık kurtarılıp suya salınırken, İlçe Müdürü Serdal Uğur ihbarcı vatandaşa teşekkür etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde, baraj göletine serilmiş 500 metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi. Ağ takılan canlı balıklar ekiplerce kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

Buldan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Buldan Derbent Baraj Göletinde kaçak balık avcılığına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, gölet içerisinde yasa dışı avlanmada kullanılan 500 metre uzunluğunda balık ağı tespit etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağa el konulurken, ağa takılmış halde bulunan çok sayıda canlı balık ise görevlilerin titiz çalışmasıyla takıldıkları yerden çıkarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İlçe Müdürü Uğur'dan duyarlı vatandaşa teşekkür

Denetimin ardından açıklamada bulunan Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, ihbarda bulunarak su ürünleri popülasyonunun korunmasına katkı sağlayan vatandaşa teşekkür etti. Uğur, "Duyarlılığından dolayı değerli vatandaşımızı kutluyorum. Vatandaşlarımızdan, baraj ve göletlerimizde yürütülen kaçak avcılık faaliyetlerine karşı bizleri telefonla arayarak bilgilendirmeye devam etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaçak avcılıkla mücadelenin iç sulardaki doğal dengenin korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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