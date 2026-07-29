Denizli Büyükşehir DESKİ’den 2026’nın ilk yarısında altyapı atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği dev yatırım ve imalat hamleleriyle kentin altyapısını geleceğe hazırladı. Daire başkanlıklarının koordineli ve yoğun çalışmaları sonucunda yüz binlerce metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kente kazandırılırken; arıtma tesisleri, su depoları ve lojistik yatırımlarla Denizli'nin direnci artırıldı.

Denizli genelinde vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Bu dönemde gerçekleştirilen çalışmaların omurgasını hat imalatları oluşturdu. Yılın ilk yarısında toplam 210 bin 764 metre içme suyu hattı, 21.901 metre kanalizasyon hattı ve 10.634 metre yağmur suyu hattı döşenerek rekor bir seviyeye ulaşıldı. Böylece toplamda 243 kilometreyi aşan altyapı ağı örülerek kentin su ve kanalizasyon problemleri büyük ölçüde güvence altına alındı.

DESKİ birimlerinden sahada yoğun mesai

DESKİ bünyesindeki birimlerin 2026 yılı ilk 6 ayındaki operasyonel faaliyetleri sahada sürdürüldü. Bu kapsamda İşletmeler Dairesi Başkanlığı, sahadaki sürekliliği ve kesintisiz su arzını güvence altına almak adına 71.555 metre içme suyu, 7.774 metre kanalizasyon ve 7.103 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 15 adet içme suyu kaynağı aktif hale getirilirken, 102 Lt/sn debi kapasitesiyle kentin su arzı önemli ölçüde güçlendirildi. Kentin ana arterleri ve yerleşim yerlerindeki acil ihtiyaçlara odaklanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ise 30.901 metre içme suyu, 12.894 metre kanalizasyon ve 1.271 metre yağmur suyu hattını tamamlayarak hızla hizmete sundu.

Yatırım ve inşaat hamlesiyle güçlenen altyapı

Öte yandan, büyük ölçekli projelerin merkezinde yer alan Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, dönem içerisinde gerçekleştirdiği 108.308 metre içme suyu hattı imalatıyla çalışmaların aslan payını üstlendi. Bu birim ayrıca 1.233 metre kanalizasyon ve 2.260 metre yağmur suyu hattı döşeyerek altyapı ağını genişletirken; kentin gelecekteki su depolama ve operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla 6 adet modern içme suyu deposu ile 3 adet lojistik merkezi projesini başarıyla hayata geçirdi.

Çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımlar

Yalnızca su iletimi ve bertaraf hatlarına değil, aynı zamanda ekolojik dengenin korunmasına ve su kaynaklarının verimli yönetimine de odaklanan DESKİ; ilk 6 ayda devreye aldığı depo ve kaynak iyileştirmeleriyle kentin krizlere karşı direncini artırdı. Betonarme, doğal ve paket arıtma tesisleriyle entegre edilen projeler sayesinde Denizli'nin gelecekteki çevresel ve altyapısal ihtiyaçları bugünden güvence altına alındı.