Denizli\'de 27 Ekim\'de kuvvetli sağanak bekleniyor, Meteoroloji ani sel uyarısı yaptı

Denizli'de 27 Ekim'de kuvvetli sağanak bekleniyor, Meteoroloji ani sel uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde 27 Ekim 2026'da yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 00.00-23.59 arasında sürmesi beklenen yağışların 21-50 kg/m2 olacağı belirtilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 27 Ekim 2026 tarihinde beklenen sağanak yağışlar, Denizli'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 27 Ekim 2026 saat 00.00 itibarıyla başlayacak olan yağışların, aynı gün saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.
Yetkililer; kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Kaynak: İHA
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