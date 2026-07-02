Denizli Büyükşehir DESKİ\'den Şemikler\'e 61 milyonluk altyapı hamlesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde altyapının çehresini değiştirecek 61 milyon TL'lik yatırım bütçesine sahip projeyi başlattı. İklim değişikliğinin getirdiği aşırı yağışlara karşı kenti dirençli hale getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, bölgeye modern mühendislik standartlarında yeni yağmur suyu şebekesi entegre edilecek.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Merkezefendi ilçesinde büyük bir altyapı hamlesine imza atıyor. İlçenin en yoğun nüfuslu yerleşim alanlarından biri olan Şemikler Mahallesi'nde kronikleşen yağmur suyu sorununu minimuma indirecek 61 milyon TL bütçeli proje için ilk kazma vuruldu. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda sıklıkla görülen ani ve yoğun yağışların şehir hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla başlatılan proje, uzun ömürlü mühendislik standartlarıyla inşa ediliyor.

İklim dirençli kentleşme yolunda güçlü adım

Şemikler Mahallesi'nde yürütülecek kapsamlı çalışma, bölgenin aşırı yağış senaryolarına karşı tam dirençli hale getirilmesini hedefliyor. Yatırım kapsamında mahalle genelinde, yüksek debili suları taşıyabilecek kapasitede 2 bin 700 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Bu ana omurgayı desteklemek ve yüzey sularını hızla sisteme akıtmak amacıyla stratejik noktalara 400 adet yağmur suyu ızgarası yerleştirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, geçmiş yıllarda yoğun yağış dönemlerinde yaşanan lokal su baskınları, caddelerdeki göllenmeler ve taşkın riskleri minimuma indirilecek.

Yağmur suyu yönetiminde modern çözüm

Projenin hayata geçmesiyle birlikte sağanak yağış esnasında yollarda su birikmesi önlenecek, araç ve yaya trafiği güvenli bir şekilde akmaya devam edecek. Yol yüzeyinde akışa geçen suların asfalt ve kaldırımlara verdiği fiziksel zararlar engellenecek. Böylece belediyenin üstyapı bakım, onarım ve yenileme maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanacak. Yatırım yapılan bölgede yağmur sularının mevcut kanalizasyon hatlarından tamamen bağımsız bir şekilde deşarj edilmesi sağlanacak. Atık su şebekelerinin üzerindeki aşırı yükün kaldırılmasıyla, kanalizasyon sistemi çok daha verimli çalışacak ve herhangi bir hat tıkanmalarının önüne geçilecek.

Sürdürülebilir kentsel yatırımlar sürecek

DESKİ Genel Müdürlüğü, Şemikler Mahallesi'nde başlatılan bu yatırımın, kentin diğer ihtiyaç duyulan noktalarında da eş zamanlı planlamalarla devam edeceğini bildirdi. Şemikler Mahallesi'ndeki çalışmaların mahalle sakinlerinin günlük yaşam konforunu minimum düzeyde etkileyecek şekilde planlı ve hızlı bir takvimle tamamlanması hedefleniyor. - DENİZLİ