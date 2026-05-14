Denizli\'de Afet Tatbikatı Yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Denizli'de bugün icra edilen Denizli Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Tatbikatın başlangıcında bir konuşma gerçekleştiren Vali Yavuz Selim Köşger, ülkemizin; başta deprem olmak üzere çok sayıda afet riskini barındıran bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek olağanüstü durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Hazırlık süreçlerinin sürekli güncel tutulması gerektiğini ifade eden Vali Köşger açıklamasında, gerçekleştirilen tatbikatların büyük önem taşıdığını ifade ederek gerçeğe yakın senaryolar eşliğinde uygulamalı çalışmalar yapılacağını kaydetti. Vali Köşger, "Ülkemizdeki afet risklerini yönetecek şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Bugün ne kadar hazırlıklıyız, kurumlarımız ne kadar hazırlıklı; AFAD bu konuda ne kadar yetkin ve yeterli, koordinasyon konusunda, eşgüdüm konusunda ne kadar yeterli bir denemesini yapmış olacağız." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ