Denizli'de kaçak reklam panoları tek tek kontrol ediliyor

09.04.2026 08:40  Güncelleme: 08:41
Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini korumak amacıyla izinsiz ve mevzuata aykırı reklam unsurlarına yönelik denetim operasyonu başlattı. Ekipler, güvenlik ve estetik kaygılar nedeniyle bu unsurları kaldırıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak ve yaya-araç güvenliğini sağlamak amacıyla, yetki alanındaki cadde ve bulvarlarda 'İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne aykırı şekilde yerleştirilen tabela, totem ve reklam unsurlarına yönelik kapsamlı bir denetim operasyonu başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği ekipleri, şehrin ana arterlerinde izinsiz, gelişigüzel dikilen ve mevzuata aykırı olan reklam unsurlarını tespit ederek kaldırmaya devam ediyor. Şehrin vizyonuna zarar veren görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarda, yasal sınırı aşan ve can güvenliğini tehdit eden unsurlara taviz verilmiyor.

Uygulamada, izinsiz kurulumlar, yönetmelik ihlalleri ve güvenlik riskleri göz önünde bulunduruldu. Belediye birimlerinden onay alınmadan ana arterlere dikilen tüm reklam unsurları, İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde belirtilen ölçü, malzeme ve konum standartlarına uymayan tabelalar, yaya geçişlerini engelleyen, kaldırım işgaline yol açan veya rüzgar gibi doğa olaylarında devrilme riski taşıyan yapılar ve şehir estetiğini bozan, yıpranmış ve görüntü bütünlüğünü bozan ilanlar ekiplerce kaldırıldı.

Mağduriyet yaşanmaması adına işletme sahiplerinin ve reklam ajanslarının mevcut yönetmeliklere hassasiyetle uyması istenirken, izinsiz yapıların kaldırılması sürecinde öncelikle gerekli uyarıların yapıldığı, yasal süre içerisinde kaldırılmayan unsurların ise belediye ekiplerince sökülerek cezai işlem uygulandığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Denizli, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
