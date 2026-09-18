Denizli\'de kaçak hafriyat dökümüne 190 bin TL ceza kesildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek, doğal yaşam alanlarını korumak ve kaçak hafriyat dökümlerini engellemek amacıyla sorumluluk sahalarında kapsamlı bir saha denetimi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Saha Denetim ekiplerince suçüstü tespit edilen kaçak döküme ilişkin idari ve cezai işlem uygulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahaları dahilindeki boş arazilerde, şantiyelerde ve kaçak döküm ihtimali bulunan noktalarda denetim ağını sıkılaştırdı. Şehrin çevre sağlığına ve doğal yapısına zarar veren usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarda, izinsiz ve kaçak döküm yapan şahıs ve firmalara taviz verilmiyor.

Saha denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye çalışmaları sırasında, sorumluluk sahasında hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının kaçak olarak döküldüğü tespit edildi. Çevre ekipleri tarafından anında müdahale edilerek durdurulan usulsüz işlem sonrasında, yasal yaptırımların uygulanması için Zabıta Dairesi Başkanlığı'na haber verildi. Adrese gelen zabıta ekiplerince, İdari Yaptırım Tutanakları tanzim edilerek 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dökümü yapan araç sürücüsünün ehliyetine el konularak araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

"Çevremizi ve geleceğimizi korumakta kararlıyız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, çevreye gösterilen hassasiyetin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: "Denizli'mizin doğasını, tarım arazilerini ve yaşam alanlarını korumak en öncelikli görevimizdir. Sorumluluk alanlarımızda ekiplerimizce yürütülen 7/24 esaslı denetimlerle kaçak dökümlere anında müdahale ediyoruz. Tespit ettiğimiz ihlallerde gerekli yasal yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Kentimizin doğasını kirleten hiçbir usulsüzlüğe asla müsamaha gösterilmeyecektir."

Mağduriyet yaşanmaması adına müteahhit, firma ve hafriyat taşıyıcılarının mevcut mevzuatlara hassasiyetle uyması istenirken; Atık Kabul Belgesi alınmadan ve izinli depolama sahaları dışında gerçekleştirilen tüm dökümlerin sıkı bir şekilde takip edilerek cezai işleme tabi tutulacağı belirtildi. Vatandaşların da çevre kirliliğine yol açan kaçak döküm ihbarlarını Alo 153 ve Büyükşehir Belediyesi iletişim kanalları üzerinden bildirmeleri istendi.