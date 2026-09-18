Denizli'de kaçak hafriyat dökümüne 190 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de kaçak hafriyat dökümüne 190 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli\'de kaçak hafriyat dökümüne 190 bin TL ceza kesildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk sahasında hafriyat ve inşaat atıklarının kaçak döküldüğünü tespit etti. Usulsüz döküm nedeniyle 190 bin TL cezai işlem uygulanırken, araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu ve araç 1 ay trafikten men edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek, doğal yaşam alanlarını korumak ve kaçak hafriyat dökümlerini engellemek amacıyla sorumluluk sahalarında kapsamlı bir saha denetimi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Saha Denetim ekiplerince suçüstü tespit edilen kaçak döküme ilişkin idari ve cezai işlem uygulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahaları dahilindeki boş arazilerde, şantiyelerde ve kaçak döküm ihtimali bulunan noktalarda denetim ağını sıkılaştırdı. Şehrin çevre sağlığına ve doğal yapısına zarar veren usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarda, izinsiz ve kaçak döküm yapan şahıs ve firmalara taviz verilmiyor.

Saha denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye çalışmaları sırasında, sorumluluk sahasında hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının kaçak olarak döküldüğü tespit edildi. Çevre ekipleri tarafından anında müdahale edilerek durdurulan usulsüz işlem sonrasında, yasal yaptırımların uygulanması için Zabıta Dairesi Başkanlığı'na haber verildi. Adrese gelen zabıta ekiplerince, İdari Yaptırım Tutanakları tanzim edilerek 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dökümü yapan araç sürücüsünün ehliyetine el konularak araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

"Çevremizi ve geleceğimizi korumakta kararlıyız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, çevreye gösterilen hassasiyetin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: "Denizli'mizin doğasını, tarım arazilerini ve yaşam alanlarını korumak en öncelikli görevimizdir. Sorumluluk alanlarımızda ekiplerimizce yürütülen 7/24 esaslı denetimlerle kaçak dökümlere anında müdahale ediyoruz. Tespit ettiğimiz ihlallerde gerekli yasal yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Kentimizin doğasını kirleten hiçbir usulsüzlüğe asla müsamaha gösterilmeyecektir."

Mağduriyet yaşanmaması adına müteahhit, firma ve hafriyat taşıyıcılarının mevcut mevzuatlara hassasiyetle uyması istenirken; Atık Kabul Belgesi alınmadan ve izinli depolama sahaları dışında gerçekleştirilen tüm dökümlerin sıkı bir şekilde takip edilerek cezai işleme tabi tutulacağı belirtildi. Vatandaşların da çevre kirliliğine yol açan kaçak döküm ihbarlarını Alo 153 ve Büyükşehir Belediyesi iletişim kanalları üzerinden bildirmeleri istendi.

Kaynak: İHA
BelediyeDenizliİnşaatGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:26
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:04:43. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de kaçak hafriyat dökümüne 190 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement