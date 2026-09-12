Denizli'de sahipsiz hayvan zirvesi, okul çevreleri için 3 gün süre verildi - Son Dakika
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Denizli'de sahipsiz hayvan zirvesi, okul çevreleri için 3 gün süre verildi

Denizli\'de sahipsiz hayvan zirvesi, okul çevreleri için 3 gün süre verildi
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Denizli'de düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve müfettiş raporları ele alındı. Vali Köşger, okul çevrelerindeki sahipsiz hayvanların eğitim dönemi başlamadan üç gün içinde tespit edilip belediyelere bildirilmesini istedi.

Denizli'de "Hayvan Refahı, Medeniyetimizin Aynasıdır" mottosuyla düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ve mülkiye ile bakanlık müfettişlerinin denetim raporları masaya yatırıldı Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda belediyeler ve ilgili vali yardımcılarının koordinasyonunda vatandaşlardan gelen şikayetlerin çözümüne yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Köşger, konunun kolay olmadığını ve hassasiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Vali Köşger, "Bu işin lamı cimi yok. Kolay bir iş değil, konu hassas. Bir cana eziyet etmeden, örfümüz, adetimiz var; bu işi bu şekilde çözeceğiz." dedi ve sözlerine şunları ekledi: "Herhangi bir konuda çözüm noktasında karşılaşılan tereddüt veya aksaklıkların giderilmesi amacıyla Bakanlıklarımızla gerekli koordinasyonu bizzat sağlayacağım. Doğal yaşam alanlarının ivedilikle kurulması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, çözüm odaklı bir anlayışla gereken adımların atılmasını sağlayacağız."

İçişleri Bakanlığının vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmesi konusundaki kararlılığının titizlikle sürdürüleceğini belirten Vali Köşger, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Okul Çevrelerindeki Sahipsiz Hayvanlar İçin Talimat

Vali Köşger ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, üç gün içerisinde okul çevrelerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının tespit edilerek belediyelere bildirilmesini istedi.

Belediyeler tarafından gerekli işlemlerin yapılmaması halinde konunun Kaymakamlıklara bildirilerek sahipsiz hayvanların okul çevrelerinden alınmasının sağlanmasını isteyen Vali Köşger, eğitim öğretim döneminin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan başlaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Toplantı, sunulan değerlendirmelerin ilimizin hedeflerine katkı sağlaması temennisinde bulunulmasının ar

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Denizli'de sahipsiz hayvan zirvesi, okul çevreleri için 3 gün süre verildi - Son Dakika

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