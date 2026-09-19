Denizli Honaz\'da Akdeniz meyve sineğine karşı 500 bin steril erkek sinek salındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meyve üretiminde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı bilimsel mücadele yöntemi uygulandı. Kızılyer Mahallesi'nde düzenlenen çalışmada, 500 bin steril erkek Akdeniz meyve sineği bahçeye salındı.

Uygulamaya Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, şube ve ilçe müdürleri, teknik personel, üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Laboratuvar ortamında steril hale getirilen erkek Akdeniz meyve sinekleri, Honaz Kızılyer Mahallesi'ndeki Trabzon hurması bahçesine kontrollü şekilde salındı. Uygulanan yöntemle steril erkek sineklerin doğal popülasyondaki dişilerle çiftleşmesi ve buna bağlı olarak yeni nesil zararlı bireylerin oluşumunun azaltılması hedefleniyor. Böylece Akdeniz meyve sineği popülasyonunun baskı altına alınması, meyve üretimindeki verim ve kalite kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

İhracat için de önem taşıyor

Ayva, nar, şeftali, nektarin, kayısı, elma, armut ve Trabzon hurması gibi çok sayıda meyve türünde zarara yol açabilen Akdeniz meyve sineği, dış karantinaya tabi olması nedeniyle ihracata yönelik üretim açısından da önem taşıyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen uygulamayla kentte kalıntısız, kaliteli ve sürdürülebilir meyve üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.