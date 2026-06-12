Derekemal Köyü'nde Ayı Tedirginliği - Son Dakika
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Derekemal Köyü'nde Ayı Tedirginliği

Derekemal Köyü\'nde Ayı Tedirginliği
12.06.2026 11:10
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Yozgat'ın Derekemal köyünde son 3 günde peş peşe görülen ayı, köyde tedirginliğe yol açtı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Derekemal köyünde, son 3 gündür üst üste görülen ayı, köyde tedirginliğe neden oldu.

Yerleşim yerine yakın noktalara kadar inen yetişkin ayı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Çayıralan ilçesinin ormanlık alanlarına yakınlığıyla bilinen Derekemal köyünde, peş peşe 3 gün boyunca aynı bölgede ayı görüldü. Gündüz ve akşam saatlerinde yiyecek aramak için ormanlık alandan çıkan ayının, köyün iç kısımlarına ve bağ-bahçe alanlarına kadar yaklaştığı belirtildi. Ayı adeta köyü mesken tuttu.

Ayının görüntülerini kaydeden köy sakinlerinden Erkan Arin, "Bundan 4 gün önce saat 04.00 civarı dışarıda köpeğin sesini duydum. Evdeydim. Dışarı çıktığımda köpeğimizin kulübesinin yanında ayıyı gördüm. İçeri koştum telefonumu aldım. Döndüğümde ayı, meşenin altına doğru gidiyordu. Evimizin çatısına çıktım. Çatıya çıkıp baktığımda ilerideki meşenin olduğu yerden aynı nefes sesleri geliyordu. 5 dakika falan bekledim ayı aşağıya doğru indi. Aşağıda dere var. Orada bekledi. Sonra meşenin arasına girdi" diyerek ayının köyde görüldüğü anları anlattı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yozgat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Derekemal Köyü'nde Ayı Tedirginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Timur Citak Timur Citak:
    Doğanın içine girdiğimiz sürece böyle şeyler olur 0 0 Yanıtla
  • Zeki Kılıçarslan Zeki Kılıçarslan:
    abi niye şimdi çıktı ortaya ayı yahu 3 gün geçtikten sonra mi haber yapıyoruz ya hızlı olun biraz 0 0 Yanıtla
  • Ali Haluk Karadul Ali Haluk Karadul:
    yazık koca hayvana neden köye kadar soktunuz ormana geri götürülmesi gerekirdi bu hayvanlar bizim topraklarında yaşıyor 0 0 Yanıtla
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