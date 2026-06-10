Deriner Barajı\'nda 7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı

Deriner Barajı'nda 7 yıl aradan sonra kapaklar açılırken, vatandaşlar dolusavaklardan yükselen suyu görüntülemek için baraj çevresindeki seyir noktalarına giderek o anları fotoğrafladı.

Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde kurulu, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

12 Aralık 2012 tarihinde elektrik üretimine başlayan ve yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda, son dönemde etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve membada bulunan Yusufeli ile Artvin Barajları'ndan bırakılan sular nedeniyle doluluk oranı yüzde 94'e ulaştı. Barajdaki su miktarının yaklaşık 1 milyar 850 milyon metreküp seviyesine yükselmesi üzerine, su yönetimi planlaması kapsamında dolusavak kapakları açılarak kontrollü tahliye gerçekleştirildi.

Artvin'de son dönemde etkili olan yağışlar ve kar sularının etkisiyle doluluk oranı yüzde 94'e ulaşan Deriner Barajı'nda en son 2019 yılında kapaklar açılarak su tahliyesi yapılmıştı. Yaklaşık 7 yıl sonra yeniden açılan kapaklardan büyük bir gürültüyle boşalan su, ortaya görsel bir şölen çıkardı.

Tahliye öncesinde ilgili kurumlar tarafından gerekli uyarılar yapılırken, kent merkezinde belediye hoparlörlerinden de anonslar gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tahliyeyi izlemek için Salkımlı Köyü'ne çıktı

Barajın kapaklarının açılacağını öğrenen çok sayıda vatandaş, baraja hakim konumdaki Salkımlı Köyü'ne giderek tahliyeyi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekerken, bazıları ise kamp sandalyelerini kurarak bu anı takip etti.

Kapakların açıldığı anı fotoğraflayan inşaat mühendisi Hızır Özgün, gördüğü manzaradan etkilendiğini belirterek, "Barajın debisinin yükseldiğini görünce gelip görmek istedim. Su tahliyesi yapıldığını öğrenince o anı fotoğraflamak istedim. Gerçekten harika bir proje. İnsan burada kendisinin ne kadar küçük olduğunu hissediyor. Bu büyüklükte projelerin ülkemizde yapılmış olması gurur verici." dedi. - ARTVİN