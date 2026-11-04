DESKİ, Denizli Sarayköy\'de 7,8 milyon TL\'lik yağmur suyu hattı çalışmasını başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları kapsamında Sarayköy ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Toplam 7,8 milyon TL yatırım bütçesine sahip projeyle ilçeye yeni yağmur suyu hattı kazandırılacak.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık karşılaşılan şiddetli yağışların neden olabileceği su birikintileri ve su baskınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Sarayköy ilçesinde toplam 1.100 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başlatıldı. Modern altyapı standartlarına uygun malzeme ve mühendislik çözümleriyle gerçekleştirilen çalışma sayesinde, yağmur sularının kontrollü ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

Yağış kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yağışlı havalarda oluşabilecek su birikintilerinin ve su baskını riskinin azaltılması hedefleniyor. Böylece kent içi ulaşımın ve günlük yaşamın şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek. Yeni yağmur suyu hattı, Sarayköy'de yağmur sularının daha etkin yönetilmesine ve bölgenin altyapı güvenliğinin artırılmasına katkı sunacak.