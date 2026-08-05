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Dev Köpekbalığıyla Mücadele

Dev Köpekbalığıyla Mücadele
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Amatör balıkçı Ercan Savaş, dev camgöz köpek balığını iğneden kurtarıp denize bıraktı.

Hatay'da amatör balıkçı Ercan Savaş, oltasına takılan devasa büyüklükteki camgöz cinsi köpek balığını iğneden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Botunun yarısı büyüklüğündeki köpekbalığını iğneden kurtarmayı başaran Savaş, balığı yeniden denize bıraktı.

Payas ilçesi açıklarından Akdeniz'e açılan amatör balıkçı Ercan Savaş'ın oltasına Demir Çilek Limanı mevkiinde camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Hevesle oltasını eline alan Savaş, dakikalarca devasa büyüklükteki köpek balığını tekneye çekmek için mücadele verdi. O anları kaydeden Savaş, zorlu bir mücadeleyle bota çektiği köpek balığını ağzındaki iğneden kurtararak yeniden denize bıraktı.

"İkimizden biri kazanacak, en azından birimiz kazanacağız"

Savaş'ın yaşadığı heyecan kameralara yansırken, görüntüler izleyenlerin de ilgisini çekti. Görüntülerde botunun yarısı büyüklüğündeki köpek balığını bota çektiği esnada Savaş, "Hadi sen de yoruldun, ben de yoruldum. İkimizden biri kazanacak, en azından birimiz kazanacağız. Camgöz tehlikeli bir cins ve gayet büyük. Teknenin yarısından büyük hemen hemen. Gel hadi, gel artık da iğneyi çıkarayım. Şu güzelliğe bak. İğnemizi çıkardık ağzından, çok şükür gidiyor. Payas açıklarında köpek balığı aldık, uğraştırdı ama kurtardık çok şükür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Hayvanlar, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dev Köpekbalığıyla Mücadele - Son Dakika

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