Didim Belediyesi ekipleri daha güvenli yaya ulaşımı için sahada

Didim Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kaldırım çalışmalarıyla yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Devam eden çalışmalar kapsamında 980 metrelik kaldırım tamamlandı.

Didim Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kaldırım çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında 980 metrelik kaldırım tamamlanırken, beton mikseriyle beton dökümü gerçekleştirilerek çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında beton dökümünün ardından yüzey düzenleme işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Planlanan program doğrultusunda kentin farklı noktalarında kaldırım çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde etaplar halinde yürütülen kaldırım çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Yaya güvenliğini ve erişilebilirliği artırmayı hedefleyen çalışmalar, belirlenen program kapsamında farklı noktalarda devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kentimizin ihtiyaç duyduğu noktalarda kaldırım çalışmalarımıza devam ederek daha güvenli, düzenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.