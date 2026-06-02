Didim\'de ilaçlama çalışmaları yeniden başladı

Didim Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarına dün akşam itibarıyla yeniden başladı.

Didim Belediyesi tarafından kış ayları boyunca sürdürülen larva ilaçlama çalışmaları kapsamında vektörle mücadele faaliyetleri titizlikle yürütülmüş; ancak alınan meclis ve mahkeme kararları doğrultusunda söz konusu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yetki ve sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilmişti.

Vektörle mücadelenin süreklilik gerektiren bir hizmet olduğuna dikkat çeken Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, gerekli ilaçlama çalışmalarının başlamamış olmasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Aylar boyunca sürdürdüğümüz girişimler ve yaptığımız başvurular sonucunda konu, Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirilmiş ve ilgili görüşler belediyemize iletilmiştir. Bunun yanında, 10 ilçe belediyesiyle birlikte alınan ortak karar doğrultusunda, mücadelede herhangi bir aksama yaşanmaması ve halk sağlığının korunması amacıyla ilaçlama çalışmalarımıza yeniden başlama kararı aldık."

Başkan Gençay, Didim Belediyesi'nin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, ekiplerin dün akşam itibarıyla sahaya çıktığını ifade etti.

Didim Belediyesi ekipleri, araç filosu ve teknik altyapısıyla birlikte ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - AYDIN