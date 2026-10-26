Didim Belediyesi yoğun yağış öncesi yağmur suyu ızgaraları ve rögarlarını temizledi

Didim Belediyesi, kent genelinde beklenen yoğun yağış öncesinde yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizliğini gerçekleştirdi. Yağış sırasında yaşanabilecek su birikintileri ve altyapı kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarla, yağmur sularının tahliyesini engelleyebilecek birikintiler temizlendi.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, yağmur suyu ızgaraları ve rögarlar kontrol edilerek suyun akışını engelleyebilecek unsurlar giderildi. Çalışmalarla yağış süresince suyun tahliye hatlarına daha sağlıklı ulaşması ve altyapının işleyişinin desteklenmesi amaçlandı.

Özellikle yoğun yağışlarda yağmur suyu tahliye sistemlerinin açık ve işler durumda olması, su birikintilerinin oluşma riskinin azaltılması açısından önem taşıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla kent genelinde yağışa hazırlık kapsamında gerekli önlemler alındı.

Didim Belediyesi, yağışların günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki muhtemel etkilerini en aza indirmek amacıyla altyapı temizliği ve bakım çalışmalarına önem veriyor. Yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizlenmesiyle su tahliyesinin desteklenmesi ve olumsuzlukların azaltılması hedefleniyor.