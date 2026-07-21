5 yıl sonra aynı plaja dönen caretta Didim\'de yeniden yuva yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde 5 yıl aradan sonra Aquasis Hotel'in kumsalına gelen caretta caretta, yumurtalarını bırakarak yuva yaptı. Yuva koruma altına alınırken, yavruların yaklaşık iki ay sonra denizle buluşması bekleniyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde nesli tehlike altındaki caretta caretta (iribaşlı deniz kaplumbağası), 5 yıl aradan sonra yeniden aynı plajı tercih ederek yumurtalarını bıraktı. Koruma altına alınan yuva için gerekli önlemler alınırken, yavruların güvenli şekilde denize ulaşması hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 05.00 sıralarında Didim Manastır Koyu yanında bulunan bir otelin plajını kontrol eden güvenlik görevlisi, denize doğru dönen bir caretta caretta gördü. Durumun otelin güvenlik müdürüne bildirilmesi üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde deniz kaplumbağasının şezlongların arasından geçerek iki farklı noktada yuva açmaya çalıştığı belirlendi. İlk kazı yaptığı alanın taşlık olması nedeniyle bu noktadan vazgeçen caretta carettanın, daha sonra uygun bulduğu ikinci noktaya yuvasını açarak yumurtalarını bıraktığı tespit edildi. Yuva alanına gelen otel işletmesi sahibi Kadir Karakaya da, aynı kumsala 5 yıl önce de bir caretta carettanın yuva yaptığını hatırlattı. O dönem bırakılan 83 yumurtadan çıkan 60 yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaştığını belirten Karakaya, yeniden aynı plajın tercih edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Beş yıldır deniz kaplumbağasının yeniden gelmesini umutla beklediklerini söyleyen Karakaya, otel misafirlerinin de gelişmeyi sevinçle karşıladığını belirterek, tüm personelle birlikte yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar gerekli koruma tedbirlerini alacaklarını ve denizle buluşacakları günü heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Yuva alanı ilk etapta geçici koruma çitiyle çevrilirken, Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeye koruyucu kafes yerleştirileceği öğrenildi. Ayrıca otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla deniz kaplumbağaları ve yuva hakkında bilgilendirici tabelalar asılacağı bildirildi.

Öte yandan, EKODOSD ekipleri tarafından Kuşadası ve Didim'deki yuva alanlarında kontroller gerçekleştirildi. Gönüllülerle birlikte yavru çıkışlarında uygulanacak yöntemler ve alınacak koruma önlemleri değerlendirilirken, Aydın kıyılarında caretta caretta yuvalarının artmasının doğa koruma çalışmaları açısından sevindirici bir gelişme olduğu belirtildi. - AYDIN