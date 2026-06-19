Didim Belediyesi ekiplerinin dikkati carettayı çakallardan korudu

Aydın'ın Didim ilçesinde kıyıya çıkan ve yolunu şaşırarak balçıklı alana yönelen caretta caretta, iki çakalın saldırısından bölgeye gelen Didim Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak yeniden denize ulaştırıldı.

Manastır Koyu'nda kıyıya çıkan bir caretta caretta, Didim Belediyesi ekiplerinin dikkati sayesinde muhtemel bir saldırıdan kurtarıldı. Gece saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağasının denize dönmek yerine balçık ve çamurla kaplı alana doğru ilerlediğini tespit etti. Ekiplerin gözlemleri sırasında makilik alandan çıkan iki çakalın caretta carettayı farklı yönlerden çevrelemeye çalıştığı fark edildi. Bunun üzerine Didim Belediyesi ekipleri, fenerlerle ışık tutup yüksek ses çıkararak çakalları bölgeden uzaklaştırdı ve caretta carettanın zarar görmesi engellendi.

Bir süre balçıklı alanda dolaşan deniz kaplumbağası daha sonra yeniden kumsala ulaştı. Ancak bulunduğu noktanın eğimli olması nedeniyle denizi göremediği değerlendirilen caretta caretta, ekipler tarafından suya ulaşabileceği bir noktaya yönlendirildi. Yeniden denize kavuşan kaplumbağa kısa sürede gözden kayboldu.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, caretta carettaya ait bir yuva tespit etti. Yumurtaların bulunduğu belirlenen yuva, Didim Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Söke Şefliği ve EKODOSD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kafeslenerek koruma altına alındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta carettanın ve yuvasının korunmasına katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek "Didim ilçesinde, gündüzleri binlerce insanın geldiği, geceleri ise ıssız bir alana dönüşen Manastır Koyu'nda dün akşam heyecanlı anlar yaşandı. Carettanın güvenli bir şekilde deniz ulaştırılmasının ardından yuva olabilecek alanlar araştırıldı ve yuva yeri tespit edilerek yumurtaların bulunduğu belirlendi. Didim Belediyesi tarafından hazırlanan kafes, DKMP Söke Şefliği ekipleri, Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve EKODOSD üyeleri tarafından yuva alanına yerleştirildi. Çevresi şeritle kapatılarak koruma altına alındı. Yakında bulunan restoran işletmesi de gece-gündüz gönüllü olarak yuva alanının güvenliği konusunda bilgilendirildi. Didim Belediyesi'ne ve duyarlılık gösteren restoran işletmesine katkıları için teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN